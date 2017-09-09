باید ظرفیت های اهواز را به همه کشور معرفی کنیم

منصور کتانباف شامگاه جمعه در حاشیه بازدید از برنامه شب های فرهنگی خوزستان در برج میلاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرداری تهران در سنوات گذشته برنامه ریزی هایی برای اجرایی شدن یک برنامه به منظور شناساندن آداب، رسوم و فرهنگ کل کشور داشت که در نهایت تحت عنوان هفته فرهنگی استان ها در برج میلاد تهران نامگذاری شد.

وی افزود: در برنامه هفته فرهنگی استان ها در واقع هر استان با برنامه ریزی های قبلی و هماهنگی های انجام شده به معرفی ظرفیت های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و حتی فرصت های سرمایه گذاری می پرداخت.

شهردار منتخب اهواز تصریح کرد: از قبل از ایام نوروز امسال قرار بود هفته فرهنگی خوزستان در برج میلاد برگزار شود که فعلا این برنامه تحت عنوان شب های فرهنگی استان در همین مکان در حال اجرا و به معرفی ظرفیت های فرهنگی ـ هنری استان می پردازد.

کتانباف بیان کرد: جمعیتی که در برنامه های شب های فرهنگی خوزستان حضور پیدا کرده اند در واقع همه اقوام ایران و استان ها هستند و این فرهنگ تنوع قومی در عین وحدت بالای خوزستان را به حاضران در برنامه معرفی می کند.

وی در پاسخ به این سئوال که به عنوان شهردار منتخب برنامه ای برای معرفی فرصت های اهواز دارد، گفت: باید فرصت ها و ظرفیت های بسیار اهواز را به سایر شهرهای کشور نیز معرفی کنیم.

شهردار منتخب اهواز گفت: نمایشگاه صنایع دستی نیز در این برنامه شب های فرهنگی خوزستان برپا شده تا مردم سایر استان ها بیشتر با ظرفیت ها و فرصت های خوزستان آشنا شوند.