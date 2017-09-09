تولیدروزانه ۸میلیون لیتر بنزین/۱میلیارد دلار، هزینه تکمیل پایشگاه

سید مرتضی امامی، مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی براینکه با توجه به این مقوله که دو واحد ایزومرازاسیون فاز یک پالایشگاه به تازگی افتتاح شده است، پیش از این بنزین یورو ۴ در فاز نخست این پالایشگاه تولید می شده است یا خیرگفت:اینکه بنزین تولیدی ما چه استانداردی از یورو را پوشش می دهد نیازمند موشکافی بیشتر است. اما به طور کلی با توجه به کیفیت بالایی که میعانات گازی تحویل داده شده به پالایشگاه دارد زودتر از آنچه حدس می زدیم به کیفیت خوبی در تولید فرآورده های مان رسیدیم. به نحوی که گازوییل تولیدی ستاره خلیج فارس یکی از بهترین گازوییل های تولیدی کشور است. اما بنزین تولیدی ما یورو۴ است.

وی ادامه داد: میزان سولفوربنزین تولیدی ما ۱۰ppm است. به این ترتیب به لحاظ کیفی بنزین تولیدی ما از وضعیت مطلوبی برخوردار است که می تواند حتی در زمره بنزین یورو۵ قرار گیرد. اما باید در نظر داشت که خودروهای ما برای استفاده از این نوع بنزین ساخه نشده اند. ما به راحتی می توانیم بنزین یورو۵ تولید کنیم، اما آنچه شرکت ملی پالایش و پخش برای تولید به ما سفارش می دهد بر اساس نوع تقاضای موجود است که مشخصات آن به ما دیکته می شود.

این مقام مسوول با اشاره به اینکه مقوله دیگری که در زمینه تولید بنزین وجوددارد آروماتیک است، افزود: میزان آروماتیک باید ۳۵ درصد باشد که برای ما کمتر از این میزان و بنزن ما کمتر از یک درصد است. این وضعیت تولید بنزین ستاره خلیج فارس است که به شرکت پالایش و پخش تحویل داده می شود و مسوولیت باقی روند فرآیند بر عهده ما نیست.

هیدروژن را نمی سوزانیم

امامی با اعلام اینکه با راه اندازی واحد۱۸ پالایشگاه میزان ظرفیت تولید ما بالاتررفته و البته پایدارتر و مرغوب تر نیز شده است، تصریح کرد: میزان تولید بنزین تا قبل از واحد ایزومرازاسیون حدود ۸ میلیون لیتر درروز است. البته مشکلی که در این میان وجود دارد این است که در برخی موارد خوراک لازم به ما داده نمی شود. علت این امر نیز تقاضای بالا برای میعانات گازی تولیدی پارس جنوبی است. به این ترتیب بخش عمده ای از میعانات گازی ما صرف صادرات می شود. علت نوسان تولید ما نیز همین موضوع است.

مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس در پاسخ به مهر مبنی بر اینکه برنامه ریزی شما برای هیدروژن تولیدی ضمن فرآیند که هر تن آن ۱۶۰۰ دلارارزش دارد، چیست گفت: برنامه ریزی برای مصرف هیدروژن به سادگی امکان پذیر نیست. در نتیجه فعالیت کل فازهای پالایشگاه قادریم در هر ساعت ۲۰ تن در ساعت هیدروژن تولید کنیم. البته برنامه ریزی هایی در زمینه احداث کارخانجات پتروشیمی در این منطقه داریم. البته هیدروژن در حال حاضر در فلر سوخته نمی شود و بخش قابل توجهی از آن صرف سوخت پالایشگاه می شود. البته در نظر داشتیم هیدروژن تولیدی مان را به پالایشگاه بندر عباس که دارای یک واحد مصرف کننده هیدروژن است بدهیم.

وی در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره هزینه نگهداشت وضعیت فعلی و همچنین هزینه مورد نیاز برای تکمیل کل پالایشگاه گفت:درباره هزینه مورد نیاز برای اتمام کل فازهای این پالایشگاه و با در نظر گرفتن بازپرداخت وام هایی که تاکنون گرفته شده است، به رقمی حدود یک میلیارد دلار نیاز داشته باشیم. برای تامین این پول منابع مختلفی را در نظر داریم که در دست بررسی است. از جمله این منابع می توان به فاینانس، افزایش سرمایه سهام داران، صدوق توسعه ملی، قراردادهای off take به معنی پیش فروش محصول است ( بجز بنزین) و ... اشاره کرد. در بخش فاینانس متقاضیان متفاوت و زیادی وجود دارند که از جمله آن می توان به آلمان، فرانسه، چین، کره و ... اشاره کرد.

تضمین دولتی، علت تاخیر جذب فاینانس

بر اساس گفته های امامی علت اینکه امر سرمایه گذاری خارجی با تاخیر رو به رو بوده تضامینی است که این سرمایه گذاران می خواهند. از آنجایی که این پالایشگاه مربوط به بخش خصوصی می شود نمی تواند تضامین دولتی ارائه دهد. ضامن ما سهام داران ما هستند که نمی توانند تضامین دولتی ارائه کنند و تامین تضامین بخش خصوصی نیز با مشکلات بورکراتیک مواجه است. اما برای پیش خرید محصولات تولیدی پالایشگاه به جز بنزین تفاهمنامه هایی امضا شده که در انتظار ضمانتنامه است.

مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس ادامه داد: پیش بینی ما برای تکمیل کل واحدهای فاز یک در صورت تامین مالی آخر دی ماه ، فاز ۲ دی ماه ۹۷ و کل ترین ۳ پایان فصل اول سال ۹۸ خواهد بود و این به شرطی است که نقدینگی تامین شود

این مقام مسوول در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره آبگیر شدن فوندانسیون، ادامه داد: مشکلی که در پالایشگاه وجود داشته این است که شبکه زهکشی اجرا نشده، در زمان احداث پیشنهاد شده ولی در اجرا غفلت شده و نگرانی ما بابت نشت آب زیرزمینی است که بعضی فنداسیون ها را تحت تاثیر قرار داده اما لطمه ای نزده بنا بر این باید حتما این موضوع حل شود.

وی در ادامه این نشست درباره برخی اظهار نظرها در زمینه نجومی بگیر بودنش گفت: تلخ ترین طنز مدیریت در کشور بحث حقوق های نجومی بوده است، زیرا معدود افرادی که باقیمانده اند تا برای پیشرفت و آرامش مردم زحمت بکشند مایوس کرده و از گردونه فعالیت خارج کنیم، درست نیست. بنده زمانی که دریافتی ۲۸ میلیون در ماه بود به عنوان نجومی بگیر مطرح کردند اما در سال ۹۵ که دولت رقم سقف حقوق را ۱۹ میلیون عنوان کرد با احتساب ماموریت های حقوق بنده ۳۴ میلیون محاسبه شد و این در حالی است که طی سال های ۹۲تا ۹۵ حقوق بنده ثابت( ۲۸ میلیون) بوده است.