تاکید بر ولایت محوری مهمترین رسالت واقعه غدیر خم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی حسینی شامگاه جمعه در جشن ولایت ویژه عیدغدیر خم در امامزاده ابوطالب خمین اظهار داشت: در تاریخ اسلام واقعه غدیر و جانشینی حضرت علی(ع) که در نتیجه آن دین نبوی بر مسلمانان کامل شد از اهمیت بسیاری برخوردار است که در واقع می توان آن را آغازگر اصل امامت و ولایت دانست.

حسینی ادامه داد: هدف از برگزاری جشن عید غدیر باید ایجاد شناخت و درک عمیق از حکومت اسلامی واحد، ترویج فرهنگ غدیر و ولایت مداری علوی، ارتقای سطح اعتقادات جوانان در زمینه وحدت و همدلی میان مسلمانان و پیروی از ولایت فقیه است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمین خاطرنشان کرد: بقاع متبرکه ظرفیت برگزاری جشن های عید غدیر را دارد و باید در رساندن پیام غدیر از ظرفیت های بقاع متبرکه بهره برد، چرا که برگزاری اینگونه جشن ها فرصت بسیار ارزشمند در راستای شناخت عمیق ولایت و امامت است.

حسینی با اشاره به اینکه مهمترین محور حکومت حضرت علی(ع) مبارزه با ظلم و ستم بود گفت: امروزه شاهد جنگ ها و جنایات علیه مظلومان و مسلمانان هستیم که نسل کشی در میانمار توسط ارتش بودایی به جرم مسلمان بودن از جمله این جنایات است و در نبود حکومت اسلامی واحد و به پشتوانه اسرائیل این اتفاقات شکل گرفته است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمین تصریح کرد: عید غدیر از بزرگترین اعیاد مذهب تشیع بوده و فرصت بسیار ارزشمندی در ابراز ارادت نسبت ائمه اطهار(ع) و پیروی از ولایت معصومین است.

حسینی همچنین ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید محسن حججی تصریح کرد: آرامش و امنیتی که امروز در کشور شاهد آن هستیم به دلیل ایثار و از جان گذشتگی شهدای انقلاب، دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم است و باید همواره یاد و خاطره ایثار آنها در اذهان ما باقی بماند.