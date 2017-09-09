حملات گسترده نیروهای یمنی به مواضع مزدوران سعودی در «مأرب»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، سلسله عملیات های ارتش و کمیته های مردمی یمن علیه متجاوزان سعودی و مزدوران آنها همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع مزدوران سعودی در «صرواح» واقع در استان مأرب را هدف قرار دادند.

طبق اعلام رسانه های یمنی، به دنبال این حمله ارتش و کمیته های مردمی یمن، خسارت های فراوانی به مزدوران سعودی وارد شد.

گفتنی است، از زمان آغاز حملات رژیم سعودی به یمن طی بیش از دو سال و نیم گذشته بیش از ۱۲ هزار نفر شهید و دهها هزار تَن دیگر زخمی شده اند.