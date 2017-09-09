  1. استانها
  2. مازندران
۱۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۴۹

مرکز مدیریت راههای مازندران اعلام کرد:

ترافیک هراز و کندوان نیمه سنگین است

ترافیک هراز و کندوان نیمه سنگین است

ساری - ترافیک محورهای کندوان و هراز در محدوده استان مازندران نیمه سنگین و سنگین اعلام شده است.

محسن هاشمی رئیس مرکز فوریت های پزشکی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخررین شرایط جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی و کوهستانی استان اظهار داشت: در محور کندوان

تردد در مسیر شمال به جنوب محدوده مکارود تا تونل کندوان نیمه سنگین ودیگر نقاط این محور پرحجم و در محور هراز، تردد در محدوده وانا تا ابعلی نیمه سنگین و گاها سنگین است.

وی افزود: همچنین در محور سوادکوه و کناره و کیاسر تردد به صورت عادی وروان است.

هاشمی درباره آخرین شرایط آب و هوایی راه های استان گفت: شاهد بارش پراکنده باران در سطح محور های استان هستیم.

کد مطلب 4082042

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه