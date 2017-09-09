ترافیک هراز و کندوان نیمه سنگین است

محسن هاشمی رئیس مرکز فوریت های پزشکی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخررین شرایط جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی و کوهستانی استان اظهار داشت: در محور کندوان

تردد در مسیر شمال به جنوب محدوده مکارود تا تونل کندوان نیمه سنگین ودیگر نقاط این محور پرحجم و در محور هراز، تردد در محدوده وانا تا ابعلی نیمه سنگین و گاها سنگین است.

وی افزود: همچنین در محور سوادکوه و کناره و کیاسر تردد به صورت عادی وروان است.

هاشمی درباره آخرین شرایط آب و هوایی راه های استان گفت: شاهد بارش پراکنده باران در سطح محور های استان هستیم.