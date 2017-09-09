احمدی: تاتامی لایپزیک یک شبه جهانی بود/ فرصت ریکاوری نداشتم

سعید احمدی بعد از رسیدن به دیدار رده بندی رقابتهای لیگ جهانی کاراته در آلمان با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: حضور ۱۶۸ کاراته کا در وزن ۶۷ کیلوگرم باعث شد یکی از شلوغترین جداول تاریخ کاراته را شاهد باشیم. اکثر قهرمانان جهان و قاره ای در این وزن به روی تاتامی آمدند و واقعا مبارزات در سطح جهانی برگزار شد.

وی افزود: تاتامی لایپزیک آخرین تورنمنت از این دست در سال ۲۰۱۷ بود، همه برای کسب امتیاز و ارتقا جایگاه خود در رنکینگ جهانی با آمادگی بالا به میدان آمده بودند. من بعد از ۵ ماه دوری از مسابقات، شروع خوبی در این رقابتهاداشتم. تا نیمه نهایی رقبای اصلی خود را به خوبی شکست دادم و اگر زمان کافی برای استراحت داشتم، مطمئن باشید رسیدن به فینال دور از دسترس نبود.

این عضو تیم ملی ادامه داد: حریف ژاپنی کاراته کایی نبود که من را شکست دهد، تنها چند دقیقه بعد از مبارزه با رقیب فرانسوی و با بدنی لاکتیکی به روی تاتامی رفتم و واقعا توان مبارزه نداشتم. در حالی که رقیب بیش از یک ساعت از مبارزه قبلی اش می گذشت. متاسفانه کمیته برگزاری در زمانبندی مبارزات اشتباه کرد و من از این اشتباه ضرر کردم.

احمدی در مورد دیدار رده بندی هم گفت: «توماس جردن» انگلیسی سال گذشته در رقابتهای جهانی اتریش طلا گرفت و حریف بسیار خوبی است. تا کنون فقط یکبار با او مبارزه کرده ام که موفق به کسب پیروزی شده ام. امیدوارم در مبارزه فردا بتوانم یکبار دیگر او را شکست داده و به نشان با ارزش برنز دست پیدا کنم.

وی در پایان گفت: سال آینده خیلی برای ما اهمیت دارد، باید برای کسب سهمیه المپیک امتیاز کسب کنیم. در همین مسابقات با هزینه شخصی شرکت کردیم و مشکلات مالی دردسرساز خواهد شد. امیدوارم فدراسیون حمایت کند تا بتوانیم با فراغ بال تمرین کرده و در مسابقات مهم حضور داشته باشیم.

رقابتهای لیگ جهانی کاراته در آلمان جریان دارد و سعید احمدی به همراه امیرمهدیزاده با راهیابی به دیدار رده بندی فردا یکشنبه برای کسب مدال برنز تلاش می کنند.