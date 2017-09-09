۱۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۰۶

رئیس جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری:

۷۰۰۰ هزار تن گردو در چهارمحال و بختیاری برداشت می شود

شهرکرد- رئیس جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: هفت هزار تن گردو در چهارمحال و بختیاری برداشت می شود.

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز برداشت گردو در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: پیش بینی می شود حدود هفت هزار تن گردو در این استان برداشت شد.

وی عنوان کرد: چهارمحال و بختیاری یکی از مهمترین مراکز تولید گردوی کشور به شمار می رود که بیشترین تولید گردوی این استان در شهرستان سامان چهارمحال و بختیاری انجام می شود.

رئیس جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: توسعه باغات گردو و افزایش تولید این محصول از مهمترین برنامه های جهاد کشارزی در این استان است.

وی گفت: متوسط برداشت گردو در این استان حدود یک تن در هکتار است.

