پیروزی دموکراتها تغییر اساسی در سیاستهای آمریکا ایجاد نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم الجعفری در گفتگو با شبکه خبری العالم اظهار داشت : باید در اهداف راهبردی آمریکا که با تغییر حزب حاکم یا روسا ثابت می ماند تفاوتی قائل شویم به طوری که در سیاست آمریکا درقبال عراق فقط در برخی مسائل جزئی تغییر صورت خواهد گرفت.

وی درباره خروج نیروهای خارجی از عراق تاکید کرد: این مسئله به برآورده کردن خواسته ملی درباره خروج هرچه سریعتر نیروهای چند ملیتی بستگی دارد، اما باید با محاسبات و زمانبندی دولت عراق صورت گیرد.

جعفری با بیان اینکه نیروهای امنیتی باید به دستور نخست وزیر عمل کنند؛ این امر را خواسته مردم عراق خواند و بر ناتوانی نیروهای خارجی دربرخورد عملی با حوادث تاکید کرد.



نخست وزیر سابق عراق درباره احتمال وقوع کودتای نظامی از سوی طرفهای مشکوک دراین کشور گفت : مردم با اراده وخواسته خود، دولت کنونی را برگزیده اند، بنابراین آنها در برابر هردولت غیر قانونی که با توسل به زور روی کار آید خواهند ایستاد.



وی درباره ارزیابی خود نسبت به عملکرد دولت نوری المالکی اظهار داشت : برای اینکه ارزیابی واقعگرایانه باشد باید چالش های بزرگی را که این دولت با آنها روبرو است؛ مد نظرقرار داد .



نخست وزیر سابق عراق از نقش دولت کنونی در بهبود بخشیدن به اوضاع امنیتی و اقتصادی وخدماتی ستایش کرد.



ابراهیم الجعفری با بیان اینکه مردم عراق هم اکنون سینه خود را برای حمایت از بشریت سپر کرده اند خواستارحمایت کامل از این مردم و دولت عراق شد و تاکید کرد : موفقیت دموکراسی درعراق موفقیت اراده بشری در برابر تروریسم است.



جعفری درباره ریشه کن کردن حزب بعث ازعراق گفت : این حزب سی و پنج سال بر مردم عراق حکومت کرده و آنها را به خاک و خون کشیده و ثروت مردم را هدر داد . ازاین رو ریشه کن کردن این حزب از اصول ثابت به شمار می رود که نمی توان از آن صرف نظر کرد و باید بعثی هایی که دستانشان به جنایت آلوده نشده است از این امر مستثنی باشند.



نخست وزیر سابق عراق درپایان این گفتگو ابتکار آشتی ملی نوری المالکی نخست وزیر فعلی عراق را ستود و گفت : این ابتکار به یک طرف مربوط نمی شود و دیگران باید از این فرصت استفاده و برای برقراری امنیت و ثبات دراین کشور با دولت قانونی و منتخب همکاری کنند.