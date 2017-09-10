۲۳ شهریورماه آخرین مهلت ثبت نام در بورسیه هیات علمی علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، این فراخوان به منظور جذب ۱۰۰ تا ۱۲۰ نفر از دانشجویان دکتری تخصصی (PhD) در هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی به شکل بورسیه اعلام شده است.

دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه های علوم پزشکی که شرایط لازم را دارند می توانند با ورود به سایت مرکز جذب هیات علمی وزارت بهداشت بر اساس اعلام نیاز دانشگاه ها، در این فراخوان ثبت نام کنند.

جذب هیات علمی به صورت بورسیه در چهارمین دوره فراخوان جذب دانشجویان دکتری در هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی در راستای تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز و مأموریت های واسپاری شده به دانشگاههای مناطق آمایشی کشور انجام می گیرد.

شرط اختصاصی شرکت داوطلبان پذیرش متقاضی در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D.) در رشته های مورد نیاز علوم پایه پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی (صرفاً رشته های جامعه نگر، مواد دندانی) و تمامی رشته های تخصصی داروسازی است. متقاضیان باید در آزمون سراسری دکتری تخصصی پذیرفته شده باشند.

حداکثر سن برای داوطلبین جهت استفاده از بورس داخل ۳۵ سال است.

دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره های حضوری دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و موسسات تابعه در اولویت پذیرش و جذب هستند.

شرط معدل مقاطع تحصیلی قبلی متقاضیان برای شرکت در فراخوان در دوره کارشناسی ارشد حداقل ۱۶ و برای دوره دکتری حرفه ای حداقل ۱۵ است.

جدول اعلام نیاز دانشگاه های علوم پزشکی برای بورسیه دانشجویان دکتری علوم پزشکی در سایت مرکز جذب هیات علمی وزارت بهداشت اعلام شده است.