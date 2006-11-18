"پدیدارشناسی" ایده مناسبی برای تحقیقات فلسفی در ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی و بررسی کتاب "زمینه و زمانه پدیدارشناسی جستاری در زندگی و اندیشه های هوسرل و هیادگر" تألیف سیاوش جمادی عصر روز گذشته در محل انتشارات ققنوس و با حضور تنی چند از استادان و مترجمان فلسفه برگزار شد.

در آغاز این نشست مؤلف کتاب با اشاره کوتاهی به نحوه شکل گیری و تدوین کتاب اظهار داشت: در این کتاب کوشیده ام تا زمینه‌های تاریخی، فرهنگی و زندگینامه ‌ای پیدایش و قوام یافتن پدیدارشناسی را از فرانتس برنتانو و حتی از مباحث حکمت مسیحی و اسلامی قرون وسطی نشان دهم و و جهان پدیدارشناسان را در مناسبت با متن و زمینه تاریخی و زندگینامه ای آنها را در بستر چالش‌های فلسفی و غایات روشنفکران اروپایی موضوع پژوهش قرار دهم.

جمادی اظهار داشت: هوسرل و هایدگر در واقع بنیانگذاران دو جریان اصلی پدیدارشناسی هستند که این پژوهش به شرح زندگی و اندیشه‌های آنها اختصاص دارد.

سیاوش جمادی نویسنده این کتاب بر این اعتقاد است برحسب طرحی که در نظر داشته است، این پژوهش باید خشت اول و گام آغازین در راه پژوهشی جامع‌ تر و گسترده باشد که زندگی و اندیشه پدیدارشناسان دیگر از جمله امانوئل لویناس، ژان پل سارتر، موریس مرلوپونتی، پل ریکور و رهیافت‌ های پدیدارشناختی متفکرانی چون گادامر، هانا آرنت، ژاک دریدا، موریس بلانشو و خوسه ارتگا را نیز در بر گیرد.

دکتر صانعی دره بیدی، استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتی نیز درباره کتاب اظهار داشت : این کتاب اثر در خور و ارزشمندی است چرا که بحث پدیدارشناسی تاریخی به اندازه 2500 سال فلسفه دارد. مقدمات این تفکر در افلاطون و ارسطو آغاز شده است. پس از آنکه از بعد از دکارت ایسمهای مختلفی ظهور و بروز یافتند فلسفه نیز در قرن 19 دچار سردرگمی شد. اما پدیدارشناسی توانست پاسخ قابل قبول و در خور شأنی ارائه کند.

وی در سخنان کوتاه خود نیز برخی از اصطلاحاتی را که مترجم از آنها استفاده کرده بود را مورد نقد و بررسی قرار داد.

دکتر رشیدیان، استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتی نیز در این نشست ضمن اشاره به این نکته که چندان با واژه پدیدار شناسی موافق نیست و پدیده شناسی را صحیح تر می داند گفت : درگیری ها و جدالهایی که درباره هایدگر در ایران به وقوع می پیوندد به واسطه نخواندن آثار این فیلسوف آلمانی است. چرا که طرفداران هایدگر کمتر کارهای وی را ترجمه می کنند.

وی همچنین جایگاه هایدگر در ایران را جایگاه عدم شناخت توصیف کرد و گفت: در این کتاب به نحو شایسته ای جایگاه هیدگر به لحاظ پدیدارشناسی مورد بررسی قرار گرفته و زبان تحقیقاتی مناسبی را نیز بر عهده گرفته است.

دکتر عزت الله فولادوند، مترجم آثار فلسفی، نیز در این نشست برخی از واژگان فلسفی را مورد نقد و بررسی قرار داد.

سیاوش جمادی محقق و پژوهشگری است که پیش از این کتاب‌های فراوانی در حوزه اندیشه از او منتشر شده است. آثاری چون نیچه از کارل یاسپرس (سال 83)، متافیزیک چیست؟ (هایدگر) سال 84.

کتاب "سیری در جهان کافکا"ی این نویسنده در بیست و دومین دوره کتاب سال ادبیات جمهوری اسلامی (بهمن 83) جایزه این بخش را از آن خود کرد.