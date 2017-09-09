  1. استانها
  2. زنجان
۱۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۰۳

فرمانده سپاه ناحیه زنجان:

واقعه غدیرخم در زنجان بازنمایی شد

واقعه غدیرخم در زنجان بازنمایی شد

زنجان-فرمانده سپاه ناحیه زنجان گفت: واقعه غدیرخم در چهار سانس برای شهروندان زنجانی بازنمایی شد.

سرهنگ ابوالفضل طهماسبی در گفتگو با خبرنگار  مهر افزود: ۵۰۰ هنرمند و هنرور در قالب کاروان امام حسین (ع)، در بازسازی واقعه غدیر خم  ایفای نقش کردند.

وی ادامه داد:  هدف از بازنمایی، زنده کردن این واقعه مهم و عظیم غدیرخم به عنوان عید بزرگ مسلمانان و شیعیان و انتقال فرهنگ ولایت پذیری و آشنایی هرچه بهتر و بیشتر مردم به ویژه نسل جوان با این خطبه موثر و سازنده است.

طهماسبی با بیان اینکه  تشریح و تبیین فلسفه و جایگاه غدیر و ولایت و بازگویی جامع و کامل خطبه غدیر ازبرنامه های این بازنمایی است، گفت: بازنمایی واقعه  غدیر خم صبح وعصر روزهای پنج شنبه، جمعه و شنبه درجنب جمعه بازار زنجان برگزار شد.

کد مطلب 4082106

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه