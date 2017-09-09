واقعه غدیرخم در زنجان بازنمایی شد

سرهنگ ابوالفضل طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ۵۰۰ هنرمند و هنرور در قالب کاروان امام حسین (ع)، در بازسازی واقعه غدیر خم ایفای نقش کردند.

وی ادامه داد: هدف از بازنمایی، زنده کردن این واقعه مهم و عظیم غدیرخم به عنوان عید بزرگ مسلمانان و شیعیان و انتقال فرهنگ ولایت پذیری و آشنایی هرچه بهتر و بیشتر مردم به ویژه نسل جوان با این خطبه موثر و سازنده است.

طهماسبی با بیان اینکه تشریح و تبیین فلسفه و جایگاه غدیر و ولایت و بازگویی جامع و کامل خطبه غدیر ازبرنامه های این بازنمایی است، گفت: بازنمایی واقعه غدیر خم صبح وعصر روزهای پنج شنبه، جمعه و شنبه درجنب جمعه بازار زنجان برگزار شد.