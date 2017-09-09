توزیع روزانه ۱۵۰ هزار وعده غذا به زائران اربعین در مرز مهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کلانتری در نشست هماهنگی های کمیته های مختلف استانهای معین ستاد اربعین در مهران افزود: خیرین و موکب داران ۸ استان معین آمادگی خود را برای اسکان و تامین غذای روزانه ۱۵۰ هزار زائر اربعین در شهر مرزی مهران اعلام کردند.

وی با بیان اینکه استان های خراسان شمالی، سمنان ، قزوین ، گیلان، لرستان ، مازندران و مرکزی به عنوان استان های معین برای برای کمک و همیاری با استان ایلام در بحث اربعین انتخاب شده اند افزود: استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و همچنین نذورات مردم و موکب ها یکی از سیاستهایی است که برای تامین غذا و تغذیه زائران اربعین حسینی بر آن تاکید می شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام یادآور شد: هموطنانی که قصد شرکت در راهپیمایی بزرگ اربعین را دارند از هم اکنون برنامه ریزی کنند و با داشتن ویزا و مدارک قانونی نسبت به تردد اقدام کنند.

مرز بین المللی مهران در استان ایلام یکی از کانون های مهم تردد زائر و کالا به کشور عراق بشمار می رود.

روزانه به طور متوسط ۶ هزار زائر از این مرز رسمی به شهرهای مقدس کربلا و نجف در کشور عراق سفر می کنند ولی در ایام منتهی به اربعین بیش از ۲ میلیون زائر از این مرز برای سفر به عتبات عالیات تردد می کنند.