افزایش زائران فوت شده ایرانی در موسم حج به ۱۴ تن

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله روستا در حاشیه بازدید رئیس ستاد مدینه منوره از این بیمارستان اظهارکرد: علاوه بر بیمارستان، چهار درمانگاه نیز به طور شبانه روزی در مدینه منوره فعال است.

وی اضافه کرد: درمانگاه‌های مدینه از حضور پزشکان و پرستاران زن نیز بهره‌مند هستند و خدمت رسانی به بانوان زائر بی وقفه در این مراکز ادامه دارد.

روستا با بیان اینکه کادر درمانی و تخصصی بیمارستان مدینه منوره تکمیل و بخش‌های مختلف آزمایشگاهی و کلینیک‌های دیگر پزشکی در حال ارائه خدمات به حجاج هستند، افزود: خوشبختانه در حال حاضر هیچ یک از حجاج ایرانی در این بیمارستان بستری نیستند.

رئیس بیمارستان ایرانی مدینه منوره اضافه کرد: تنها یک بیمار در حال حاضر به دلیل عفونت ریوی در بیمارستان سعودی مدینه بستری است که این بیمار هم از زائران مدینه نبوده و از حجاجی است که به صورت ترانزیت به فرودگاه مدینه منتقل می‌شوند؛ وضع عمومی این بیمار مناسب است و ظرف روزهای آتی مرخص خواهد شد.

روستا همچنین به درگذشت یک زائر ایرانی در مدینه منوره اشاره کرد و گفت: این بانوی ایرانی که از مکه مکرمه برای عزیمت به ایران راهی فرودگاه مدینه منوره شده بود، به دلیل ایست قلبی به بیمارستان سعودی منتقل شد که متاسفانه جان باخت.

«ربابه آزادگان قمی» اعزامی از استان تهران به شماره کاروان ۱۷۰۱۶ روز پنجشنبه در مدینه منوره جان باخت؛ این نخستین زائر ایرانی بود که در مدینه منوره جان خود را از دست داد و شمار زائران فوت شده ایرانی در مناسک حج امسال با احتساب این زائر به ۱۴ تن رسید.

انتقال زائران ایرانی از مکه مکرمه به مدینه منوره که از روز سه شنبه (۱۴ شهریور) آغاز شده است، تا روز ۲۹ شهریورماه ادامه خواهد داشت.

نخستین گروه از زائران ایرانی روز ۱۹ شهریورماه از طریق فرودگاه شهر مدینه عازم ایران می‌شوند.