آماده سازی ۱۶هزار شیرینی برای حجاج ایرانی مستقر در مدینه

به گزارش خبرگزاری مهر خادمان ضیوف الرحمن در آشپزخانه مرکزی «زین» مدینه دست به کار شدند تا با پخت و توزیع شیرینی برای ۱۶ هزار نفر در مدینه منوره، سهم دیگری در کنار اجر زحماتشان برای زائران حریم نبوی و ائمه مظلوم بقیع داشته باشند.

اکبر رضایی رئیس ستاد مدینه منوره در حاشیه بازدید امروز خود از آشپزخانه زین و تهیه شیرینی برای جشن ولایت، اظهارکرد: این آشپزخانه یکی از دو محل تامین و آماده سازی غذای زائران در مدینه منوره به شمار می‌رود که در حال حاضر پخت هفت هزار وعده غذایی حجاج ایرانی برای هر نوبت را به عهده دارد و با ادامه انتقال زائران از مکه مکرمه به مدینه منوره این رقم افزایش خواهد یافت.

رضایی گفت: استقرار زائران در مدینه منوره در دو منطقه انجام شده که آشپزخانه «زین» وظیفه تامین و توزیع غذای منطقه یک را به عهده دارد.

وی افزود: با توجه به ازبین رفتن زیر ساخت‌ها در آشپزخانه‌های مورد استفاده بخاطر تعطیلی حج سال گذشته، امسال تمامی مراحل آماده سازی نیز به وظایف آشپزخانه‌ها اضافه شده است.

رئیس ستاد مدینه منوره با قدردانی از کادر خدمتگزار و پرتلاش آشپزخانه زین، گفت: توجه به سلامت زائران از مهمترین اصول ما در خدمت رسانی در موسم حج به شمار می‌رود که تا آخرین روز باید مورد اهتمام ویژه دست اندکاران و خدمتگزاران زائران باشد.