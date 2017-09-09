صعود چهار آزادکار ایران به مرحله یک چهارم نهایی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از آتن، پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان جهان از امروز شنبه با مصاف مدعیان پنج وزن دوم در شهر آتن یونان آغاز شد.

بر این اساس نتایج نمایندگان کشورمان تا این مرحله به شرح زیر است:

در وزن ۴۶ کیلوگرم سید عرفان جعفریان پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف سوتا اوگاوا از ژاپن رفت و با نتیجه چهار بر یک پیروز شد. وی با این پیروزی به مرحله یک چهارم نهایی رفت و باید با ادلان عسکراف از قزاقستان روبرو شود.

در وزن ۵۴ کیلوگرم مهدی عشقی در دور نخست به مصاف رابرت هاوارد از امریکا رفت و با نتیجه ۸ بر ۴ به پیروزی رسید. وی در مرحله یک هشتم نهایی با دمیربیک مقصوداف از تاجیکستان مبارزه کرد و ۹ بر ۷ برنده شد. وی در مرحله یک چهارم نهایی با ولادیسلاو اوستاپنکو از اوکراین مصاف می کند.

در وزن ۶۳ کیلوگرم امیر حسین مقصودی در دور نخست به مصاف بیامبادور انخبایار از مغولستان رفت و با نتیجه ٤ بر ٤ مغلوب شد. در ادامه با توجه به شکست این کشتی‌گیر مغول در دور بعد، مقصودی هم از گردونه رقابتها حذف شد.

در وزن ۷۶ کیلوگرم میثم زارع در دور نخست به مصاف یامادا از ژاپن رفت و با نتیجه ۲ بر یک پیروز شد. وی در دور بعدی با بنیامین گریل از اتریش مبارزه کرد و با نتیجه ۱۲ بر صفر برنده شد. زارع در دور بعدی با پاروین مالیک از هند مبارزه خواهد کرد.

در وزن ۱۰۰ کیلوگرم سید مهدی هاشمی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف احمد خلیل از مصر رفت و در ۲۰ ثانیه حریف را ضربه فنی کرد.هاشمی با این پیروزی راهی یک چهارم نهایی شد و باید با برنده هند و ژاپن مصاف کند.