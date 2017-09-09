افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده باران در شرق استان بوشهر

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی جوی و دریایی استان نشان می‌دهد که طی امروز و فردا در ساعاتی از عصر و شب شرایط برای افزایش ناپایداری‌های موقت جوی به صورت محلی در برخی نقاط بویژه مناطق مرتفع شرقی استان فراهم است.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین طی این مدت در نقاط مرتفع شرقی و جنوب شرقی استان رشد ابر گاهی همراه با وزش باد و رعد و برق و رگبارهای پراکنده دور از انتظار نیست.

مساعدی اضافه کرد: آسمان استان طی ساعات آینده کمی تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، مه صبحگاهی و در برخی ساعات افزایش ابر و در نقاط مرتفع شرقی و جنوب شرقی استان با احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزد: طی این مدت، جهت باد در سطح استان متغیر غالباً جنوب غربی تا شمال غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ کیلومتر در ساعت و در هنگام وقوع ناپایداری تا بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت است.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: طی ۲۴ ساعت آینده ارتفاع موج دریا در سطح استان بوشهر بین ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر خواهد بود.

وی گفت: فردا زمان جزر اول دریا ساعت چهار و ۳۷ دقیقه بامداد، مد اول ساعت ۱۰ و ۴۵ دقیقه، جزر دوم ساعت ۱۶ و ۵۵ دقیقه و مد دوم دریا ساعت ۲۳ و ۱۶ دقیقه خواهد بود.