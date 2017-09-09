کاهش سود بانکی موجب توسعه سرمایه گذاری در کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تاجگردون ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: دولت بر حسب وظایف تکلیفی بایستی سودهای تسهیلات و سپرده های بانکی را متناسب با نرخ تورم کاهش دهد.

تاجگردون تصریح کرد: نرخ سود تسهیلات بایستی سالیانه ۱۰ درصد کاهش یابد و این کاهش سود ها در بخش تسهیلات و سرمایه گذاری در صورت استفاده از فضای الکترونیکی در سیستم بانکداری می تواند موجب رونق بخش تولید و سرمایه گذاری شود.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز همزمان با کاهش سود سپرده های بانکی امری طبیعی است افزود: بسیاری از مردم با کاهش سود سپرده ها سرمایه خود را وارد بازار ارز کرده و این موضوع تاثیر بسزایی در افزایش قیمت ارز داشته است.

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی با تایید این موضوع که کاهش سود سپرده ها موجب افزایش تورم در جامعه می شود، گفت : در صورتیکه تیم اقتصادی دولت نتواند بازارهای ثانویه برای جذب سرمایه های مردم ایجاد کند بی شک تورم به شدت بالا خواهد رفت.

تاجگردون همچنین یکی از راهکارهای جلوگیری از افزایش قیمت دلار را تزریق دلار به بازار عنوان کرد و افزود: افزایش قیمت طلا نیز که متاثر از افزایش قیمت جهانی و کاهش سود سپرده ها است نیز یکی از بازارهای خوب برای جذب سرمایه های در گردش شده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای تاکید کرد: در صورتیکه دولت نتواند برای جذب سرمایه های مردم راهکاری ایجاد نماید به زودی شاهد شتاب بالای تورم در سطح جامعه خواهیم بود.

وی همچنین اظهارنظر کردن درخصوص عملکرد تیم اقتصادی دولت را در شرایط کنونی غیرمنطقی دانست و افزود: برای بررسی عملکرد تیم اقتصادی دولت نیاز به زمان بیشتری داریم .