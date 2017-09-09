ایران و برزیل میزبان مشترک کشتی ساحلی جهان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به تصویب کمیته کشتی های ساحلی «اتحادیه جهانی کشتی» که ریاست آن با «پدرو گامو فیلهو» از برزیل است، مسابقات دوره ای کشتی ساحلی جهان در سال ۲۰۱۸ در ۴ مرحله برگزار خواهد شد.

در آخرین مرحله برگزاری این مسابقات، به عنوان مهمترین مرحله برگزاری آن، ایران میزبان مسابقات دوره ای کشتی ساحلی مردان جهان و برزیل میزبان مسابقات دوره ای کشتی ساحلی زنان جهان خواهد بود.

بر این اساس و بر مبنای مصوبه هیات رئیسه اتحادیه جهانی، در خصوص برگزاری مشترک مسابقات بین المللی از سوی دو یا چند کشور، فدراسیون های ملی ایران و برزیل ، تفاهم نامه ای را در خصوص نحوه مشارکت خود، در برگزاری چهارمین مرحله مسابقات دوره ای کشتی ساحلی جهان، در خلال مسابقات جهانی کشتی در فرانسه امضا کردند.

تیم های ملی کشتی ساحلی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان ایران در چند سال گذشته، عنوان قهرمانی این رشته را از آن خود کرده اند.