واقعه غدیرخم در ۸ شهرستان استان کرمانشاه بازسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بازسازی واقعه غدیر خم از عصر روز پنج شنبه تا به امروز در ۸ نقطه مختلف از استان کرمانشاه بازسازی شد.

شهرستان‌های کرمانشاه، صحنه، هرسین، کنگاور، سنقروکلیایی، دالاهو، گیلانغرب و اسلام آباد غرب، محل برگزاری این مراسم و بازسازی این واقعه تاریخی است که در تعدادی از آنها از عصر رو پنجشنبه این واقعه تاریخی بازسازی شده و تا عصر امروز نیز ادامه دارد.

در مراسمات امسال تلاش شده بود تا با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود از هنرمندان تا فضای برگزاری، بهترین بازسازی‌ها از واقعه تاریخی غدیر به نمایش در بیاید.

واقعه غدیر در شهر کرمانشاه نیز در زمینی در کنار حوزه علمیه امام خمینی(ره) بازسازی شد و حدود ۳۰۰ نفر، ۷ شتر و ۱۵ راس اسب بکارگیری شد. همچنین بیش از ۵ هزار نفر به تماشای این واقعه تاریخی نشستند.

لازم به ذکر است؛ بازسازی واقعه غدیر از سال ۸۹ در کشور آغاز شده و اکنون در ۲۰۰ شهر کشور برگزار می شود. امسال این برنامه در ۸ نقطه از استان کرمانشاه برگزار شد.