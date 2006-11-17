بازرسان ویژه فروش بدون نسخه دارو در داروخانه ها را کنترل می کنند

دکتر سعید واقفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون حدود 200 قلم دارو در فهرست دارویی وجود دارد که این داروها به عنوان داروهای OTC هستند که می توان آنها را بدون نسخه نیز از داروخانه ها تهیه کرد.

وی اظهار داشت: متاسفانه مصرف این داروها در کشور افزایش یافته ، به گونه ای که هر فرد احساس ناراحتی و درد می کند به صورت خودسرانه اقدام به تهیه این داروها نظیر مسکن می کند.

واقفی گفت: مصرف بیش از حد داروهایی که امکان تهیه آن از داروخانه ها بدون نسخه وجود دارد ضمن ایجاد مشکلات برای شرکت های تولیدی دارویی داخلی کشور به مصرف کننده دارو نیز زیان وارد می کند چون مصرف هر دارو حتی دارو باید با تشخیص و تجویز پزشک صورت گیرد.

وی افزود: فروش این داروها در داروخانه ها ثبت نمی شود بنابراین برخی از داروها از طریق میزان آن در نسخ پزشکی توسط سازمان های بیمه گر و نیز بازرسی توسط بازرسان دانشگاه های علوم پزشکی کشور به صورت 2 ماه یک بار کنترل می شود که البته علاوه بر آن بازرسان ویژه ای هم در زمینه فروش داروهایی که به لحاظ بدون نسخه بودن ممنوع هستند به صورت نامحسوس در این زمینه فعال هستند.

دبیر انجمن داروسازان ایران تصریح کرد: فروش یا عدم فروش داروهایی که به لحاظ بدون نسخه بودن دارای ممنوعیت فروش هستند تا حد زیادی به اخلاق پزشکی داروسازان در داروخانه ها بستگی دارد چون این کار باعث تهدید سلامتی مردم می شود.