هفته دوم مسابقات لیگ کاراته باشگاه های کشور در اراک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم مسابقات لیگ قهرمانی کاراته باشگاه های کشور در چهار رده سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان و جوانان با شرکت ۶۰ ورزشکار از ۲۰ استان کشور در اراک پیگیری شد.

این مسابقات در رده سنی خردسالان و نونهالان در رشته کاتا و در رده سنی نوجوانان و جوانان به طور جداگانه در دو رشته کاتا و کومیته برگزار شد.

براساس این گزارش، بیش از ۴۰ داور این رقابت های کاراته را قضاوت کردند و وحید مومنی، رئیس سازمان لیگ فدراسیون کاراته بر این مسابقات نظارت داشت.

هفته سوم رقابت های لیگ کاراته خردسالان، نونهالان، نوجوانان و جوانان، پانزدهم و شانزدهم مهرماه سال جاری به میزبانی تهران برگزار می شود.

براساس اعلام سازمان لیگ فدراسیون کاراته، نتایج مسابقات هفته دوم متعاقبا اعلام می شود.