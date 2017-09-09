۱۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۱۴

هفته دوم مسابقات لیگ کاراته باشگاه های کشور در اراک برگزار شد

اراک- هفته دوم رقابت های قهرمانی لیگ کاراته باشگاه های کشور که با شرکت ۲۰ استان و در چهار رده سنی در اراک جریان داشت، به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم مسابقات لیگ قهرمانی کاراته باشگاه های کشور در چهار رده سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان و جوانان با شرکت ۶۰ ورزشکار از ۲۰ استان کشور در اراک پیگیری شد.

این مسابقات در رده سنی خردسالان و نونهالان در رشته کاتا و در رده سنی نوجوانان و جوانان به طور جداگانه در دو رشته کاتا و کومیته برگزار شد.

براساس این گزارش، بیش از ۴۰ داور این رقابت های کاراته را قضاوت کردند و وحید مومنی، رئیس سازمان لیگ فدراسیون کاراته بر این مسابقات نظارت داشت.

هفته سوم رقابت های لیگ کاراته خردسالان، نونهالان، نوجوانان و جوانان، پانزدهم و شانزدهم مهرماه سال جاری به میزبانی تهران برگزار می شود.

براساس اعلام سازمان لیگ فدراسیون کاراته، نتایج مسابقات هفته دوم متعاقبا اعلام می شود.

