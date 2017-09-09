۱۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۱۶

تردد در مسیرهای کندوان وهراز نیمه سنگین است

ساری - تردد در مسیرهای شمال به جنوب محور کندوان و هراز نیمه سنگین و پرحجم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام مرکز مدیریت راههای مازندران، شرایط جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی و کوهستانی استان، محور کندوان، تردد در مسیر شمال به جنوب محدوده مکارود تا تونل کندوان نیمه سنگین ودیگر نقاط این محور پرحجم و در محور هراز، تردد در محدوده پار جنگلی و حد فاصل وانا تا آبعلی نیمه سنگین و گاها سنگین است.

همچنین در محور سوادکوه، تردد در محدوده تونل شیرگاه تا کار سالار به صورت سنگین، محور کناره و کیاسر تردد به صورت عادی وروان است.

آخرین شرایط آب و هوایی استان نیز صاف تا کمی ابری گزارش شده است.

