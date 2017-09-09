تردد ۳۸۰ هزار وسیله نقلیه در محورهای مواصلاتی لرستان

علی زندی فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به میزان تردد وسایل نقلیه در سطح جاده های لرستان طی روز گذشته اظهار داشت: در مدت زمان یاد شده ۳۸۰ هزار و ۹۵۵ وسیله نقلیه در سطح جاده های استان تردد داشته اند.

وی گفت: بیشترین تردد در جاده های خرم آباد - سه راهی چالان چولان ، سه راهی چالان چولان - خرم آباد و سه راهی چالانچولان- بروجرد صورت گرفته است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان ساعت اوج تردد وسایل نقلیه را در جاده های استان ساعت ۱۹ تا ۲۰ عنوان کرد و گفت: سهم وسایل نقلیه سنگین در این تردد ها ۱۴.۳۵ درصد بوده است.

زندی فر متوسط سرعت وسایل نقلیه را در جاده های استان در مدت زمان یاد شده ۷۸.۳ کیلومتر بر ساعت اعلام کرد و گفت: بیشترین متوسط سرعت ثبت شده مربوط به محور آزاد راه خرم آباد - پل زال با سرعت ۹۷.۶ کیلومتر بر ساعت بوده است.