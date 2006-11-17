رایزنی وزیر امور خارجه قطر با رئیس دفتر سیاسی حماس

به گزارش خبرگزاری مهر، این منبع در گفتگو با خبرگزاری رسمی کویت (کونا) افزود: محور گفتگوهای دوطرف آخرین رویدادها و تحولات فلسطین و تشکیل دولت وحدت ملی خواهد بود.

کشور قطرهدایت ابتکار عربی برای تشویق گفتگو بین گروههای مختلف فلسطینی به منظور تشکیل دولت وحدت ملی و پرهیز از تفرقه، شکاف و جنگ داخلی بین فلسطینی ها را به عهده دارد.

انتظار می رود وزیر امور خارجه قطر در حاشیه دیدارش از دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و مقام های بلندپایه این کشور درباره اوضاع منطقه خاورمیانه و روابط دوجانبه بحث و تبادل نظر کند.

شیخ حمد بن جاسم 18 اکتبر گذشته نیز به همراه شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر در یک دیدار ویژه غیر رسمی از دمشق دیدن کرد.