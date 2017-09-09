به گزارش خبرگزاری مهر، علی آشتاب در سخنانی اظهار داشت: با توجه به تمرکز ظرفیتهای تولیدی در مناطق روستایی، دولت امسال معادل یک و نیم میلیون دلار اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال روستائیان اختصاص داده است.
وی عنوان کرد: در این راستا امسال تشکیل تعاونی در ۳۷ روستای استان لرستان را در دستور کار قرار دادهایم.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با اشاره به تمرکز ظرفیتهای تولیدی در مناطق روستایی خاطر نشان کرد: هدایت و مدیریت این ظرفیتها بستر را برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی فراهم میکند.
آشتاب با اشاره به اینکه فرآوری و بستهبندی تولیدات روستایی علاوه بر اینکه سودآوری آنها را چند برابر میکند، بیان کرد: از سویی شکلگیری تعاونیهای روستایی مسیر کار را برای فعالیتهای اقتصادی روستائیان روشن و مشخص میکند.
وی با تاکید بر اینکه ۳.۹۶ صدم درصد از بسته اشتغال فراگیر کشور به لرستان اختصاص یافته است، تصریح کرد: از سویی۲۰ درصد این اعتبار سهم حوزه تعاون و شرکتهای تعاونی است.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان از بیکاری جوانان جویای کار خصوصأ افراد دارای تحصیلات دانشگاهی به عنوان یک معضل و دغدغه یاد و تاکید کرد: این در حالی است که گرایش جوانان برای تشکیل تعاونی و پرهیز از کار فردی بسترساز ایجاد شغل برای آنها و افراد دیگر است.
آشتاب در ادامه از تشکیل ۵۳ تعاونی در ۵ ماهه امسال در لرستان خبر و ادامه داد: این تعاونیها که در حوزههای مختلف فعالیت میکنند، بالغ بر ۸۰۰ عضو دارند.
وی همچنین بر ضرورت استفاده از کالاهای تولید داخلی تاکید و عنوان کرد: بدون شک مصرف این کالاها زمینهساز تقویت تولید و اشتغال و به معنای واقعی کلمه تحقق شعار سال و سیاستهای دولت است.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان از صندوق ضمانت سرمایهگذاری به عنوان فرصتی برای رفع بخشی از مشکلات پیش روی تعاونگران یاد و اظهار کرد: این صندوق فرصت خوبی برای رفع مشکل تامین وثیقه فعالان عرصه تعاون است.
آشتاب در ادامه نگاهی به عملکرد و دستاوردهای حوزه تعاون بروجرد انداخت و گفت: حضور تعاونیهای این شهرستان در جشنوارههای کشوری قابل تقدیر و تحسینبرانگیز است.
وی تاکید کرد: انتخاب تعاونی فرش دستباف شکارگاه زاگرس بروجرد به عنوان تنها تعاونی فرش نمونه کشوری و کسب عنوان تعاونی دانش بنیان کشور توسط یکی دیگر از تعاونیهای استان لرستان گواه ظرفیت بالای این بخش اقتصادی در لرستان است
نظر شما