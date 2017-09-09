به گزارش خبرگزاری مهر، حجت اله سنجابی معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان در سخنانی ضمن اشاره به فعالیت های انجام شده در راستای اجرای طرح مدیریت جامع حوزه های آبخیز در لرستان اظهار داشت: این طرح یکی از طرح های بسیار خوب برای مدیریت منابع طبیعی، توانمندسازی جوامع روستایی، درآمد زایی، بحث گردشگری، حرکت هماهنگ دستگاه های اجرایی و به طور کلی توسعه پایدار حوزه آبخیز منطقه است.

وی، چارچوب اجرایی مدل جامع حوزه آبخیز را شامل هفت گام عنوان کرد و افزود: گام اول تشکیل ساختار مناسب برنامه ریزی در ستاد و استان ها و حوزه آبخیز، گام دوم انتخاب حوزه آبخیز، گام سوم تدوین سند راهبردی حوزه، گام چهارم ظرفیت سازی، توانمند سازی و آموزش، گام پنجم هماهنگ سازی پروژه های دولتی، نیازها و فعالیت های مردمی در چارچوب برنامه راهبردی، گام ششم اجراء، نظارت، پایش و ارزشیابی و گام هفتم را مستند سازی است.

وی با بیان اینکه مدیریت فرابخشی را باید در کشور تمرین و سپس اجرایی کنیم، تصریح کرد: اجرای کامل و دقیق طرح های حفاظتی در اراضی ملی با هدف حفظ و حراست از عرصه های ملی و طبیعی با همکاری مردم و دستگاه های کشور امکان پذیر است.

در ادامه، داریوش حیدری چگنی، رییس اداره آموزش منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان نیز در اجرای طرح مدیریت جامع حوزه های آبخیز کشور، نقش مردم را در اجرای این طرح جامع بسیار مهم و کلیدی خواند و بر ضرورت انسجام درون و برون سازمانی و برنامه ریزی مدون در حوزه های آبخیز تاکید کرد.

در ادامه این جلسه، دبیر طرح مدیریت جامع حوزه آبخیزدر استان نیز ضمن ضرورت اجرای طرح مدیریت حوزه آبخیز گفت: این طرح به صورت پایلوت در شهرستان های، خرم آباد، دورود و الیگودرز در حال اجرا است.

بهروز دریکوند با تاکید بر اینکه اجرای مدیریت جامع حوزه های آبخیز سبب جلوگیری از موازی کاری ها، تضاد عملکرد و کمبود حضور مردم در اجرای طرح های آبخیز می شود، از این عوامل در کنار فقدان برنامه ریزی های منسجم، بودجه ریزی غیر متمرکز و عدم توجه به ظرفیت های زیستی به عنوان موانع ثبات و حفظ منابع طبیعی نام برد و افزود: اجرای طرح جامع مدیریت حوزه های آبخیز، سبب جلوگیری از ادامه این موانع می شود.