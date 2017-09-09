به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله حیدری در سخنانی با بیان اینکه جامعه امروز ما جامعه ای است رو به سالمندی گفت: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی جامعه ما جامعه ای است که در مسیر توسعه قرار گرفته است و امکانات پزشکی و بهداشتی نیز در حد استانداردهای جهانی و بین المللی رشد کرده است ولی متاسفانه هنوز برنامه ای مدونی برای سالمندان که چیزی در حدود ۱۰ درصد از جامعه استان لرستان را تشکیل می دهند نداریم، مضاف بر این ۱۰ درصد، چیزی در حدود ۸ تا ۹ درصد هم معلول در استان داریم.

وی بیان داشت: بر اساس برآورد سازمان های جهانی بیش از ۱۰ درصد از جمعیـت جهـان بـه گونـه ای ازمعلولیت رنج می برند و در جامعه ای همانند کشور ما که تعداد قابل توجهی از این اقشـار دارای معلولیت را، جانبازان جنگ تحمیلی تشکیل می دهند، ضرورت توجه به این امر بیشتـر احسـاس مـی شـود چرا که جانبازان گروهی از جامعه ما هستند که حق زیادی به گردن همه آحاد جامعه دارند و با وجود اینکه در زمان دفاع مقدس از جان و مال خود گذشته اند ولی هنوز امکان دریافت پول از عابر بانکهای شهری را ندارند و این شاید چندان مناسب یک جامعه دینی نباشد.