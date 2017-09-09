بیش از ۹۰۰ سبد کالا بین نیازمندان گرگانی توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی مهاجر ظهر شنبه در حاشیه برگزاری برنامههای دهه ولایت در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: بیش از ۲۰ ایستگاه صلواتی توسط بسیجیان شهرستان گرگان در سطح شهر راهاندازی شده است.
وی افزود: دیدار از ۱۴ خانواده شهید، توزیع بیش از ۹۰۰ سبد کالا در میان نیازمندان، توزیع بیش از دو هزار نان در بین محرومان شهرستان گرگان و برگزاری ۱۴۰ جشن در ورودیها و خیابانهای سطح شهر ازجمله برنامههای سپاه شهرستان گرگان در دهه ولایت بود.
فرمانده سپاه گرگان از برپایی دو نمایشگاه لوازمالتحریر اسلامی در شهر گرگان خبر داد و گفت: سود حاصل از این نمایشگاه برای تهیه غذا ویژه محرومان مورداستفاده قرار میگیرد.
مهاجر گفت: برنامه پا بهپای آفتاب ویژه بسیج جامعه زنان با موضوع معرفی ابعاد شخصیتی امامین انقلاب اسلامی یکی دیگر از برنامههایی بود که در دهه امامت و ولایت برگزار شد.
