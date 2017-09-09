اعمال محدودیت ترافیکی در پایان مسابقه فوتبال سپیدرود و ملوان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضامحمدی درباره اجرای محدودیت های ترافیکی درحاشیه بازی امروز جام حذفی میان تیم های فوتبال سپیدرود رشت و ملوان بندر انزلی در ورزشگاه عضدی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: محدودیت خاصی قبل شروع مسابقه از سوی پلیس راهور اعمال نمی شود.

وی افزود: یک ساعت قبل از آغاز مسابقه فوتبال میان تیم های سپیدرود رشت و ملوان بندر انزلی محدوده ورزشگاه عضدی از خودروهای پارک شده توسط پلیس پاکسازی می شود.

رئیس راهنمایی و رانندگی گیلان از شهروندان علاقه مند به دیدن این بازی از نزدیک خواست تا از پارک خودروهای خود در محدود ورزشگاه خودداری کرده زیرا مأموران پلیس راهور گیلان برای تأمین مسائل امنیت و ترافیکی ناگزیر به انتقال این خودروها به مکان دیگری هستند.

وی با اشاره به اجرای محدودیت ترافیکی در پایان مسابقه فوتبال به علت خروج تماشاگران از ورزشگاه، خاطرنشان کرد: یکی از درخواست های ما از تماشاگران استفاده از وسایل نقلیه عمومی برای سهولت در کار و جلوگیری از بار ترافیکی سنگین در محدوده ورزشگاه است.

سرهنگ محمدی یادآورشد: بعد از اتمام مسابقه از حد واصل منظریه به سمت علوم پایه، از مسیر میدان گاز به سمت علوم پایه و از بیمارستان توتونکاران به سمت ورزشگاه محدودیت های ترافیکی مقطعی اعمال می شود.