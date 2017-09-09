خشونت ها در میانمار را متوقف کنید/با بحران انسانی رو به رو هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار در این نامه، با اشاره به اینکه تراژدی درحال وقوع میانمار وجدان بشریت را آزرده ساخته، تاکید کرده که در این خشونت ها زنان و کودکان بیشترین آسیب ها را می بینند.

وی از این مقام سازمان ملل خواسته به هر وسیله ممکن مانع این فاجعه انسانی و نسل کشی مذهبی شود.

در پی حملات ۲۵ اوت (سوم شهریور) ارتش میانمار علیه مسلمانان روهینگیا، دست کم ۴۰۰ تن کشته شدند و نزدیک به ۱۲۵هزار روهینگایی نیز به بنگلادش گریختند و این موضوع بحران انسانی را در پی داشته است.

کشتار مسلمانان روهینگیایی در میانمار در روزهای اخیر شدت گرفته و این دومین بار در سال جاری میلادی است که خشونت ها علیه مسلمانان، موج عظیمی از آوارگان را به وجود می آورد.

براساس گزارش کمیساریای پناهندگان سازمان ملل، در روزهای اخیر ده ها هزار تن از مسلمانان اقلیت روهینگیایی برای فرار از خشونت ها، با قایق و پای پیاده از مرز میانمار عبور کرده و وارد بنگلادش شده اند.

دولت میانمار اعلام کرده که بیش از ۲۶۰۰ خانه در شمال غرب این کشور و در استان راخین در یک هفته تنش در این استان، در آتش سوخته است.

جمعیت حدود یک میلیون و۱۰۰ هزار نفری مسلمانان روهینگیایی و نحوه برخورد با آنها، بزرگترین چالش «آنگ سان سوچی» رهبر ملی میانمار است که برخی ها از او به دلیل سکوت برابر نارضایتی‌ های این جامعه اقلیت انتقاد می‌کنند.