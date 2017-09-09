۱۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۷:۴۲

فرمانده پلیس راه زنجان:

ترافیک در محورهای زنجان افزایش یافت

زنجان-فرمانده پلیس راه زنجان بااشاره به ترافیک سنگین در محورهای مواصلاتی استان زنجان، گفت: ترافیک در محورهای زنجان افزایش یافت.

سرهنگ اصغر شیرمحمدی  در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: از ظهر امروز(شنبه)حجم ترافیک در تمامی محورهای مواصلاتی استان زنجان رو به افزایش است و محورهای زنجان – قزوین و تبریز به زنجان بیشترین حجم تردد را دارند.

وی  گفت:در ۲۴ ساعت گذشته در ۲ سانحه رانندگی که در محورهای زنجان به تبریز روی داد و ۲ نفر کشته و سه نفر هم زخمی شدند.

شیر محمدی از همه رانندگان عبوری از مسیرهای ارتباطی استان زنجان خواست، از سبقت و سرعت غیرمجاز، انحراف به چپ و عجله در ادامه مسیر پرهیز کنند. 

رئیس پلیس‌راه استان زنجان گفت: تاکید کرد: کسانی که قصد سفر دارند برای اطلاع از وضعیت جاده های این استان و کشور با سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir و نرم افزار موبایلی ۱۴۱ ارتباط برقرار کنند و یا با سامانه ۱۸۱۶ تماس بگیرند تا بتوانند سفر خود را مدیریت و برنامه ریزی کنند.

شیر محمدی تاکید کرد: زنجان یک استان عبوری است  و بیشتر جاده ها برای گذر مسافران بزرگراه است در این میان رانندگان به محض خستگی در اولین فرصت در یک مجتمع و پار کینگ اقدام به استراحت کنند و اصلا رانندگی نکنند و در هر دو ساعت ۱۵ دقیقه استراحت کنند و در جاهایی که مطمئن هستند تصادف پیش نمی آید توقف کنند.

وی افزود: رانندگان در شب از رانندگی خود داری کنند چرا که دید بسیار کم می شود واز رانندگی بین خطوط و سبقت و انحراف به چپ جلوگیری کنند و در این بازه زمانی که ترافیک سنگین است و این وضعیت تا پایان تعطیلات ادامه دارد از این تخلف جلوگیری کنند.

