دبیرکل اتحادیه عرب وارد بغداد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «أحمد ابوالغیط» دبیرکل اتحادیه عرب امروز شنبه وارد بغداد پایتخت عراق شد.

بر اساس این گزارش، قرار است دبیرکل اتحادیه عرب در جریان سفرش به بغداد با مقامات عراقی در خصوص آخرین تحولات میدانی و سیاسی این کشور دیدار و گفتگو کند.

طبق اعلام رسانه های عراقی، قرار است ابوالغیط پس از دیدار با مقامات دولت بغداد از جمله حیدر العبادی، به منظور دیدار و گفتگو با مقامات اقلیم کردستان، به اربیل برود.

گفتنی است، به نظر می رسد، مسأله همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق ازجمله مسائل مورد مباحثه ابوالغیط و مقامات عراقی باشد.