به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از آتن، پیکارهای پنج وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان جهان از ظهر امروز شنبه در شهر آتن یونان آغاز شد که در پایان دور مقدماتی مهدی عشقی به فینال وزن ۵۴ کیلوگرم راه یافت و میثم زارع و سید مهد هاشمی راهی دیدار رده بندی شدند.

در وزن ۵۴ کیلوگرم مهدی عشقی در دور نخست به مصاف رابرت هاوارد از امریکا رفت و با نتیجه ۸ بر ۴ به پیروزی رسید. وی در مرحله یک هشتم نهایی با دمیربیک مقصوداف از تاجیکستان مبارزه کرد و ۹ بر ۷ برنده شد. وی در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف ولادیسلاو اوستاپنکو از اوکراین رفت و با نتیجه ۱۰ بر ۴ و ضربه فنی پیروز شد و به نیمه نهایی رسید. عشقی در این مرحله به مصاف روبرتو بلانکو از مکزیک رفت و با نتیجه ۹ بر صفر به فینال راه یافت. عشقی باید برای کسب مدال طلا با یاماگوچی از ژاپن مصاف کند.

در وزن ۷۶ کیلوگرم میثم زارع در دور نخست به مصاف یامادا از ژاپن رفت و با نتیجه ۲ بر یک پیروز شد. وی در دور بعدی با بنیامین گریل از اتریش مبارزه کرد و با نتیجه ۱۲ بر صفر برنده شد. زارع در دور بعدی پاروین مالیک از هند را ۱۰ بر ۳ شکست داد و به نیمه نهایی رسید. وی در نیمه نهایی به مصاف آرون بروکس از آمریکا رفت و با قبول شکست ۱۲ بر یک برابر این حریف آماده و فنی از راهیابی به فینال بازماند و به دیدار رده بندی رفت

در وزن ۱۰۰ کیلوگرم سید مهدی هاشمی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف احمد خلیل از مصر رفت و در ۲۰ ثانیه حریف را ضربه فنی کرد.هاشمی با این پیروزی راهی یک چهارم نهایی شد و آنتیل از هند را ۱۰ بر صفر شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله به مصاف اسماعیل بیکنیروف از روسیه رفت و ۵ بر ۳ شکست خورد تا به جای فینال، راهی دیدار رده بندی شود.

همچنین سید عرفان جعفریان در وزن ۴۶ کیلوگرم به دلیل عدم راهیابی حریفش به دیدار فینال از گردونه رقابتها حذف شد. وی صبح امروز پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف سوتا اوگاوا از ژاپن رفت و با نتیجه ۴ بر یک پیروز شد و در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف ادلان عسکراف از قزاقستان رفت که با نتیجه ۱۰ بر ۹ شکست خورد.

دیدارهای رده بندی و فینال پنج وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان جهان عصر فردا یکشنبه برگزار خواهد شد.