بازمهندسی ۱۰ میلیارددلاری کره زمین به منظور کاهش توفان های مرگبار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیوچریسم، تاثیرات تخریب جو کره زمین و گرم شدن آب و هوای سیاره خاکی به تدریج در حال مشخص شدن است و از همین رو، روز به روز تعداد توفان های ویرانگر و دامنه تخریب آنها افزایش می یابد.

گروهی بین المللی از دانشمندان با هدف کاهش شدت و موارد وقوع توفان هایی مانند کاترینا و غیره به دنبال بازمهندسی کره زمین به منظور خنک تر کردن آن و کاهش تاثیر سیستم های توفان زا هستند.

آنان تلاش می کنند با تزریق سولفات به جو کره زمین، آن را خنک تر کنند و تعداد توفان های مهیب رخ داده تا ۵۰ سال آینده را تا ۵۰ درصد کاهش دهند. به گفته جان مور رئیس برنامه تحقیقاتی مهندسی زمین در چین برای این کار از عملکرد آتشفشان ها تقلید شده و سالانه ۵ میلیارد تن سولفات به جو کره زمین در ارتفاع ۲۰ کیلومتری تزریق می شود. قرار است این کار ظرف مدت نیم قرن ادامه یابد.

دانشمندان می گویند در سال ۱۹۱۲ وقوع ناگهانی آتشفشان در منطقه کاتامی آلاسکا باعث کاهش وقوع توفان و گردباد در مناطق اطراف شد و لذا امیدوارند استفاده از همین روش به طور مصنوعی هم نتایج مشابهی به دنبال آورد. آنان هشدار می دهند که با تداوم روند گرم شدن کره زمین، آب های گرم محرک وقوع توفان و گردبادهای شدیدتر شده و تشدید این وضعیت حتی انجام ایمن پروازهای هوایی را دچار مشکل خواهد کرد.