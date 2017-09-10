ارتباط مصرف اسیدفولیک دوران بارداری و کاهش ریسک ابتلا به اوتیسم

به گزارش خبرنگار مهر، ربکا اشمیت، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کالیفرنیا، در این باره می گوید: «ما دریافتیم اگر یک مادر در آستانه بارداری اسیدفولیک مصرف کرده باشد، ریسک مرتبط با مضرات ناشی از آفت کش ها کاهش می یابد.»

وی در ادامه می افزاید: «مادران باید سعی کنند تا از آفت کش ها دوری کنند. اما اگر نزدیک مزرعه کشاورزی زندگی می کنند شاید لازم باشد با برخی از تاثیرات ناشی از آفت کش ها مقابله کنند.»

محققان عنوان می کنند ابتلا به اوتیسم یک علت واحد ندارد، بلکه تلفیق اثرات ژنتیکی و زیست محیطی می تواند نقش داشته باشد.

این مطالعه جدید شامل حدود ۳۰۰ کودک ۲ تا ۵ ساله مبتلا به اوتیسم و ۲۲۰ کودک بدون اختلال رشدی بود. به گفته محققان کودکانی که مادران شان ۸۰۰ میکروگرم یا بیشتر اسید فولیک مصرف کرده باشند، کمتر در معرض ابتلا به اوتیسم قرار دارند حتی اگر مادرشان در معرض آفت کش های خانگی یا کشاورزی قرار گرفته باشند.

یافته ها نشان می دهد ریسک ابتلا به اوتیسم در بین کودکانی که مادرشان به طور مکرر در معرض آفت کش ها بوده یا مادرشان اسیدفولیک کمتری مصرف کرده و بین سه ماه قبل از بارداری و سه ماه بعد از بارداری در معرض آفت کش های کشاورزی قرار گرفته، به مراتب بالاتر بود.

اسید فولیک نوع مصنوعی ویتامین B۹ است که در مکمل ها و غذاهای غنی شده یافت می شود. در این گزارش اذعان می شود در حالیکه مصرف اسید فولیک باعث کاهش خطر ابتلا به اوتیسم مرتبط با آفت کش ها در کودکان شد، اما آن را به طور کامل از بین نبرد.