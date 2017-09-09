عشق پسر جوان سبب قتل دختر در شب خواستگاری شد

سردار علیرضا مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت قتل عصر امروز شنبه در روستای دربند از توابع شهرستان جاجرم اظهار کرد: پسر ۲۴ ساله پس از شنیدن حضور خواستگار در منزل دختر موردعلاقه‌اش، به سمت منزل وی رفته و باهدف قرار دادن اسلحه به سمت دختر جوان، مراسم خواستگاری را به عزا تبدیل کرد.

سردار مظاهری افزود: متأسفانه دختر جوان پس از اصابت گلوله در دم فوت شد.

وی تصریح کرد: پسر جوان نیز پس از به قتل رساندن دختر با همان اسلحه شکاری اقدام به خودزنی کرده بود که با حضور به‌موقع مأموران به مرکز درمانی منتقل شد.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی بیان کرد: این قتل به‌وسیله اسلحه شکاری ساچمه‌زن انجام‌شده بود.