برترین های چهارمین دوره مسابقات سنگنوردی دختران کشور معرفی شدند

علی یونسیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه در این دوره از مسابقات ۱۳۲ورزشکار دختر از ۲۱استان کشور شرکت کردند، بیان کرد: در رده نوجوانان (دی) سارا زراعت زاده از کرمان بر جایگاه نخست ایستاد زهرا نوری از اصفهان جایگاه دوم را از آن خود کرد و فاطمه مهدی نژاد از کرمان مقام سوم را به خود اختصاص داد.

وی افزود: در رده نونهالان (بی) لعیا عابدی صفدر آبادی از خراسان رضوی مدال طلا را کسب کرد و نیایش خلیلی از قزوین مدال نقره را بر گردن آویخت و نرگس سالاری ابرکویی از یزد مدال برنز را به خود اختصاص داد.

رئیس هیئت کوهنوردی شاهرود بابیان اینکه در این دوره از مسابقات ۲۰ داور قضاوت بازی ها را بر عهده داشتند، بیان کرد: در رده نوجوانان (سی) ریحانه سادات موسوی از تهران بر سکوی نخست ایستاد و کاملیا تذری از خراسان رضوی جایگاه دوم را به خود اختصاص داد و یگانه سلیمانی ده دیوان از کرمان در سکوی سوم قرار گرفت.

یونسیان ادامه داد: در دیگر بخش این رقابت ها نیز مهتاب ضیائی از خراسان رضوی مدال طلا را کسب کرد، سیده وامریکا حیدرزاده طرقبه از خراسان رضوی مدال نقره را بر گردن آویخت و یاسمن عوض نژاد از کرمان بر سکوی سوم ایستاد.

چهارمین دوره مسابقات سنگنوردی نونهالان و نوجوانان کشور دختران و پسران کشور به میزبانی شاهرود خاتمه یافت.