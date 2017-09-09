۱۸ شهریور ۱۳۹۶، ۲۲:۵۸

در دیدار با حیدر العبادی؛

دبیرکل اتحادیه عرب بر حفظ یکپارچگی عراق تاکید کرد

دبیرکل اتحادیه عرب در دیدار با نخست وزیر عراق بر حفظ وحدت و یکپارچگی این کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، «احمد ابوالغیط» دبیرکل اتحادیه عرب روز شنبه در دیدار با «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق بر توجه این اتحادیه به وحدت عراق و عدم دامن زدن به اقدامات بی ثبات کننده و تکمیل آزادسازی اراضی عراق و تکیه بر اصل گفتگو و پایبندی به قانون اساسی برای حل اختلافات تاکید کرد.

در همین راستا، دفتر رسانه ای نخست وزیر عراق در بیانیه ای اعلام کرد که حیدر العبادی روز شنبه با احمد ابوالغیط دبیرکل اتحادیه عرب و هیات همراه وی دیدار کرد.

بر اساس این بیانیه، دو طرف در این دیدار تحولات اوضاع سیاسی امنیتی عراق و منطقه، مبارزه با تروریسم و پیروزی ها مقابل باندهای تروریستی داعش را مورد بحث قرار دادند.

دبیرکل اتحادیه عرب همچنین پیروزی های نیروهای عراقی علیه تروریست های داعش را تبریک گفته و مجددا بر اهتمام اتحادیه عرب بر حفظ وحدت عراق و عدم دامن زدن به هرگونه اقدامات بی ثبات و نا امن کننده در این کشور تاکید کرد.

گفتنی است که دبیرکل اتحادیه عرب روز سه شنبه طی سفری رسمی که اربیل را نیز شامل می شود وارد بغداد پایتخت عراق شده بود.

