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۹ آذر ۱۳۸۲، ۱۰:۵۱

رييس جمعيت هلال احمر استان فارس درگفتگو با "مهر":

زلزله زرين دشت تا كنون هيچ تلفات جاني نداشته است

اگر چه امداد رساني در منطقه زلزله زده استان فارس همچنان ادامه دارد ، اما تا به اين لحظه گزارشي در مورد تلفات جاني آن وجود نداشته است.

رييس جمعيت هلال احمر استان فارس در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اعلام اين خبر افزود:" مراحل عمليات امداد و نجات رو به اتمام است و بر اساس آخرين برآوردهاي حاصله اين زلزله هيچ گونه تلفات جاني در بر نداشته است و تنها خسارات وارده به منازل ساكنان اين مناطق بوده است."

دكتر عبدالرسول همتي ميزان خسارات وارده  به منازل ساكنان مناطق زلزله زده را 20 تا 60 درصد برآورد كرد و گفت:" به دليل ايجاد ترك در خانه هاي مسكوني و احتمال بروز پس لرزه در اين مناطق اين منازل غير قابل سكونت بوده و زلزله زدگان به صورت اسكان موقت در چادرها بسر مي برند."

وي شمار آوارگان را حدود 2 هزار خانوار عنوان كرد و افزود:" از آنجا كه مناطق زلزله زده در ناحيه گرمسيري كشور است بنابراين بجز در هنگام شب ، زلزله زدگان با مشكل جدي روبرو نيستند و با توجه به اينكه منازل اين افراد صد در صد تخريب نشده است به لحاظ خوارك و پوشاك مشكلي بوجود نيامده است."

وي از اتصال شبكه هاي برق، آب و ... خبر داد و ادامه داد:" با توجه به حجم بالاي خانوارهاي زلزله زده ميزان چادرهاي اسكان موقت با پوشش پلاستيكي و وسايل گرم كننده به ميزان كافي توسط جمعيت هلال احمر به اين مناطق ارسال شده است."

گفتني است  اين زلزله با مقياس 1/5 ريشتر، 8 آذرماه،  ساعت 3 بامداد  شهرستان زرين دشت واقع در استان فارس را لرزاند.

کد مطلب 40824

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