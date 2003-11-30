زلزله زرين دشت تا كنون هيچ تلفات جاني نداشته است

رييس جمعيت هلال احمر استان فارس در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اعلام اين خبر افزود:" مراحل عمليات امداد و نجات رو به اتمام است و بر اساس آخرين برآوردهاي حاصله اين زلزله هيچ گونه تلفات جاني در بر نداشته است و تنها خسارات وارده به منازل ساكنان اين مناطق بوده است."

دكتر عبدالرسول همتي ميزان خسارات وارده به منازل ساكنان مناطق زلزله زده را 20 تا 60 درصد برآورد كرد و گفت:" به دليل ايجاد ترك در خانه هاي مسكوني و احتمال بروز پس لرزه در اين مناطق اين منازل غير قابل سكونت بوده و زلزله زدگان به صورت اسكان موقت در چادرها بسر مي برند."

وي شمار آوارگان را حدود 2 هزار خانوار عنوان كرد و افزود:" از آنجا كه مناطق زلزله زده در ناحيه گرمسيري كشور است بنابراين بجز در هنگام شب ، زلزله زدگان با مشكل جدي روبرو نيستند و با توجه به اينكه منازل اين افراد صد در صد تخريب نشده است به لحاظ خوارك و پوشاك مشكلي بوجود نيامده است."

وي از اتصال شبكه هاي برق، آب و ... خبر داد و ادامه داد:" با توجه به حجم بالاي خانوارهاي زلزله زده ميزان چادرهاي اسكان موقت با پوشش پلاستيكي و وسايل گرم كننده به ميزان كافي توسط جمعيت هلال احمر به اين مناطق ارسال شده است."

گفتني است اين زلزله با مقياس 1/5 ريشتر، 8 آذرماه، ساعت 3 بامداد شهرستان زرين دشت واقع در استان فارس را لرزاند.