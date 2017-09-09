گفتگوی سران فرانسه، آمریکا و ژاپن پیرامون تشدید بحران کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد که «امانوئل ماکرون» در تماس تلفنی روز شنبه با «دونالد ترامپ» و «شینزو آبه»، پیرامون افزایش فشارها و تشدید تنشها علیه کره شمالی با آنها گفتگو کرد.

رهبران این سه کشور همچنین بر لزوم واکنش «متحد و قاطع» جامعه بین المللی در قبال پیونگ یانگ تأکید کردند.

ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد که «اقدامات تحریک آمیز و مکرر» کره شمالی «تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی است». دفتر ریاست جمهوری فرانسه همچنین اعلام کرد که دولت فرانسه با ژاپن ابراز همبستگی می کند.

گفتنی است که در پی توسعه تسلیحات هسته ای کره شمالی و آزمایشهای موشکی این کشور تنشها در شبه جزیره کره افزایش یافته است. این در حالی است که برخی تحلیلگران بر این باورند که دولت پیونگ یانگ به هدف خود برای توسعه یک سلاح هسته ای قدرتمند که قادر به هدف قرار دادن خاک آمریکاست، نزدیک شده است.