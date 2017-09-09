تحلیل قوای بدنی وتعویض اشتباه علت شکست/عملکرد ملوان هوشمندانه بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی نظرمحمدی در کنفرانس خبری پس از رقابت دو تیم فوتبال سپیدرود رشت و ملوان بندرانزلی از سری رقابت های جام حذفی که با شکست تیم سپیدرود به پایان رسید، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سپیدرود در ۲۵ دقیقه اول می توانست به گل برسد ولی متاسفانه بر روی ضربه ایستگاهی گل دریافت کردیم.

وی به نقش دو عامل در شکست امروز تیم سپیدرود اشاره کرد و افزود: تحلیل رفتن قوای بدنی بازیکنان و همچنین یک تعویض اشتباه دو عامل مهم در شکست تیم سپیدرود در بازی امروز مقابل ملوان است.

سرمربی تیم سپیدرود رشت مسئول اصلی شکست امروز این تیم را خود دانست و گفت: از هیئت مدیره و مدیرعامل سپیدرود می خواهم پنج درصد قرار بازیکنان بی تفاوت را به عنوان جریمه کم کند.

نظرمحمدی با اعلام حذف چندین تیم لیگ برتری از رقابت های جام حذفی، خاطرنشان کرد: تمام تمرکز تیم بعداز این مسابقه بر روی رقابت های لیگ برتر است.

وی در واکنش به شعار هواداران علیه خود، تصریح کرد: هواداران تیم فوتبال سپیدرود محدود به۳۰۰ الی۴۰۰ نفر نیستند بلکه می توانند ورزشگاه پنجاه هزار نفری را پر کنند.

سرمربی تیم فوتبال سپیدرود رشت ادامه داد: از لحظه ورود به سپیدرود در خدمت شهر و باشگاهم بوده ام.

نظر محمدی در ادامه نحوه عملکرد تیم فوتبال ملوان بندرانزلی اشاره و تصریح کرد: عملکرد این تیم در طول بازی هوشمندانه بود.

گفتنی است تیسم فوتیال سپیدرود رشت هفته آینده در رقابت های لیگ برتر میزبان نفت آبادان است.