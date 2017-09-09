« عید غدیرخم» روز امامت و ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله غلامی شامگاه شنبه در جمع رزمندگان لشگر عملیاتی ۲۵ کربلا با بیان اینکه در تاریخ زندگی پیامبر اسلام روزهای مهمی از جمله روز بعثت و هجرت رقم خورده است اظهار داشت: عظمت هیچ کدام از این روزها به عظمت عید غدیر نیست.

وی با عنوان اینکه مسئله امامت از همه مسائل از جمله نماز و روزه مهمتر است، افزود: اگر امام نباشد نماز ،روزه،حج و جهاد منحرف می شود.

نماینده ولی فقیه در سپاه کربلای مازندران با محکوم کردن جنایات تکفیری ها و داعشی ها یادآور شد: نداشتن امام دلیل انحراف داعش است و اگر امام نباشد، جهاد نیز منحرف می شود.

حجت الاسلام غلامی تصریح کرد: با معرفی حضرت علی (ع) به عنوان امام، خلاء رهبری پر و دشمنان مایوس شدند.

وی با بیان اینکه خداوند دشمنان اسلام را ذلیل وخوار کرد و ما را یاری داد افزود: قریب به ۴۰ سال از عمر انقلاب می گذرد و خدا چه در جنگ تحمیلی چه در حوادث دیگر نصرت عطا کرده است.