آغاز پرداخت وام های دانشجویی از ۱۵مهر/ محدودیت وام شهریه

ذوالفقار یزدان مهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سامانه ثبت درخواست وام (پورتال دانشجویی) صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از ۱۵ شهریورماه باز شده و دانشجویان متقاضی وام می‌توانند با مراجعه به این سامانه درخواست خود را ثبت کنند.

وی افزود: دانشجویان متقاضی انواع وام‌های دانشجویی باید با مراجعه به سامانه bp.swf.ir درخواست خود را برای استفاده از وام‌های دانشجویی ثبت کنند و پس از آن معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها درخواست ها را بررسی کرده و لیست افرادی که شرایط لازم را دارند به صندوق رفاه دانشجویان ارائه خواهند داد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان با بیان اینکه پرداخت وام ها از ۱۵ مهر ماه آغاز خواهد شد، در خصوص وام شهریه افزود: وام شهریه و وام تحصیلی از جمله وام هایی است که اعتبار آن محدود بوده و دانشجویان مقطع کارشناسی ۸ نیم سال، دانشجویان کارشناسی ارشد ۴ نیم سال و دانشجویان دکتری نیز ۸ نیم سال می توانند از وام شهریه استفاده کنند.

وی ادامه داد: البته پرداخت وام عتبات دانشجویی صندوق رفاه آغاز شده و به دانشجویان مجرد یک میلیون تومان و به دانشجویان متاهل، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، وام پرداخت می شود. همچنین امکان پرداخت وام به هریک از زوجین در صورتی که هر دو دانشجو باشند، نیز میسر است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان تاکید کرد: ما آمادگی داریم تا به تمام دانشجویان متقاضی که شرایط لازم را داشته باشند وام عتبات پرداخت کنیم و در خصوص وام عتبات بخشنامه‌ای نیز به تمام دانشگاه‌های کشور ارسال کرده ایم.