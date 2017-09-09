۳ آتش سوزی گسترده هم زمان در نسیم شهر

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه ، حریق در یک واحد تجاری پارچه فروشی در خیابان اصلی نسیم شهر، سبب حضور آتش نشانان شد.

شدت آتش در این واحد تجاری بسیار بالا بود و آتش نشان با چندین خودرو و تجهیزات برای مهار آتش تلاش کرده و سرانجام موفق به اطفاء حریق شدند.

هنوز علت این آتش مشخص نیست.

هم زمان با این حادثه، یک منزل مسکونی هم در خیابان سوم نسیم شهر طعمه آتش شد.

آتش نشانان در این محل نیز حضور یافته و به سرعت حریق را اطفاء کردند.

در همین حین، آتش سوزی در «وجه آباد» نسیم شهر، رخ داد و آتش نشانان برای اطفاء این حریق راهی «وجه آباد» شدند.

بر اساس این گزارش، نسیم‌شهر مرکز بخش بوستان، از توابع شهرستان بهارستان در ۳۵ کیلومتری جنوب‌ غرب شهر تهران است.