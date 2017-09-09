پایان محاصره دیرالزور «شکستی ویرانگر» برای داعش بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ارتش سوریه با حمایت نیروی هوایی روسیه توانستند تروریست های داعش را در منطقه دیرالزور شکست دهند.

وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای آورده است: نیروهای دولتی سوریه با حمایت نیروی هوایی روسیه به موفقیت های بسیار بزرگی دست یافته و «شکست ویرانگری» را در شهر دیرالزور به داعش وارد کردند.

این وزارتخانه همچنین افزود که پیروزی مذکور از لحاظ حجم و اهمیت فراتر از تمام پیروزی های گذشته طی سه سال اخیر بوده است.

گفتنی است که شهر دیرالزور در شرق سوریه که مدت طولانی تحت محاصره داعش قرار داشت اخیرا از محاصره خارج گردید.