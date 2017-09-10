طرحی که در «امر به معروف» استانی شد/تکریم خوش حجاب ها در اصناف

خبرگزاری مهر؛ گروه استان ها- وحید محمدی یکتا: دو فریضه «امر به معروف » و « نهی از منکر» در آیات و روایات اسلامی جایگاه ویژه ای دارند، در واقع بنا به نظر بسیاری از علما و کارشناسان علوم دینی، خداوند در بیان این دو فریضه روش خاصی دارند و ۳ محور در بیان این دو فریضه در آیات وجود دارند.

محور اول: ترغیب مخاطب به امر به معروف و نهی از منکر است، یعنی با تشویق به این دو فریضه در پی ایجاد انگیره در مسلمانان برای اجرای این دو فریضه تلاش شده است.

محور دوم، هشدار و تنبیه مخاطب نسبت به عقوبت ترک این فریضه است، در این آیات، عواقب ترک این دو فریضه بیان شده و نسبت به آن ها هشدارهایی ارائه گردیده است.

اما محور سوم الزام مکلفین به آن و محور چهارم و آخرین محور قرار دادن وصف لازم برای این فرایض است.

اصل هشتم قانون اساسی بر وظیفه همگان در اجرای امر به معروف و نهی از منکر تاکید دارد

پس متوجه می شویم که اجرای این دو فریضه از نظر شرعی، در جامعه چقدر اهمیت دارد.

از سویی دیگر، قانون نیز بر اجرای این ۲ فریضه تاکید دارد و یکی از اصول تغییر ناپذیر نظام جمهوری اسلامی، یعنی اصل هشتم قانون اساسی در خصوص انجام این دو فریضه اسلامی است.

این اصل بیان می دارد: در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏ ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏، شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. « والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یأمرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر» .

یکی از معروف ها و امور خیری که امروز در جامعه ما بسیار مورد توجه قرار دارد، بحث حجاب است، تا جایی که دشمنان فرهنگ و اعتقادات ما، حجاب و عفت بانوان و دختران را نشانه گرفته اند و از این سو نیز طرح های متعددی برای جلوگیری از رواج منکر «بد حجابی» در جامعه و تشویق به «خوش حجابی» صورت گرفته است.

اما یکی از طرح های نوآورانه و جذاب در بخش «امر به معروف» که برای اولین بار در شهرستان ورامین ارائه شد و مورد استقبال قرار گرفت، طرح تشویق و تکریم خانم های خوش حجاب است، در این طرح خوش حجاب ها در مغازه ها و اصناف شهرستان ورامین مورد تکریم ویژه قرار می گیرند.

تبلیغ مغازه داران را در قبال تکریم خوش حجابان بر عهده می گیریم

فرمانده حوزه ۶ کوثر(س) ، مقاومت بسیج، سپاه ناحیه ورامین و مجری این طرح خلاقانه در شهرستان ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که طرح «تکریم خوش حجابان» توسط اصناف شهرستان ورامین مورد استقبال قرار گرفته است، اظهار داشت: هدف ما از اجرای این طرح، این است که بگوییم، حجاب ارزش است و باید به آن افتخار کرد.

زهرا عرب رستمی ادامه داد: در این طرح، یک ارتباط ۲ جانبه بین مغازه داران و ما ایجاد شده است و در قبال تکریم خوش حجابان توسط مغازه دارها، ما نیز به تبلیغ آن مغازه ها با توجه به ابزارهای در دسترس اقدام می کنیم و از این طریق، خوش حجابی ارزش شده و خوش حجاب ها مورد احترام قرار گرفته و تشویق می شوند.

امتیازهایی مانند بخشش های مالیاتی، ارائه تسهیلات آسان ارزان قیمت برای مغازه داران عضو در این طرح در نظر گرفته شود

فرمانده پایگاه شهید صدوقی، حوزه ۶ کوثر(س) ، که استاد بازنشسته دانشگاه و از ایده پردازان این طرح زیبا است، در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: باید در طرح های ما بخش «امر به معروف» بسیار قوی تر از «نهی از منکر» دیده شود، چرا که امروز دشمنان ما با ایجاد جذابیت های تهی و پوچ، سعی در به انحراف کشاندن فرهنگی جوانان ما دارند، در این بین، زبان تلخ ما در نهی از منکر می تواند نتیجه عکس داشته باشد و لذا تمرکز طرح مذکور بر امر به معروف، آن هم از طریق ایجاد یک امتیاز اجتماعی است.

فاطمه تاجیک ، ترغیب جوانان به حفظ حجاب، از ظریق مدیریت فرهنگی و اجتماعی را وظیفه ای بسیار پر اهمیت دانست و تاکید کرد: اگر در تمام ادارات و ارگان ها و نیز بخش خصوصی، شرکت ها، اصناف و ... یک امتیاز ویژه برای خوش حجابان قائل شویم، قطعا پاسخ مناسب دریافت خواهیم کرد، این اقدامات باید بر مبنای کار برنامه ریزی شده و بسیار اصولی باشد.

وی افزود: امتیازهایی مانند بخشش های مالیاتی، ارائه تسهیلات آسان ارزان قیمت و ... می تواند به ایجاد انگیزه برای فروشنده در ارائه تخفیف و نیز تکریم خوش حجابان کمک کرده و درصد موفقیت این طرح را افزایش دهد.

تخفیف وتکریم فروشنده بسیار برایم خوشایند بود

یکی از بانوان خوش حجاب که در پی این طرح، در اصناف مورد تکریم قرار گرفته بود، به خبرنگار مهر گفت: برای من بسیار جالب بود، به محض ورود در فروشگاه با چهره خندان و محترم فروشنده مواجه شدم، برخورد بسیار خوبی داشتند، تخفیف خوبی هم روی جنس مورد نظر به من داده شد.

گلبرگ کریمیان افزود: فروشنده به من گفت: « از این که با حجاب مناسب وارد فروشگاه من شدید، تشکر می کنم.» این اظهار نظر فروشنده برای من بسیار خوشایند بود.

عرب رستمی نصب برچسب، طرح «تکریم خوش حجابان» بر شیشه و یا درب مغازه نشان دهنده عضویت آن فروشنده در این کمپین دانست و گفت: اجرای موفقیت آمیز این طرح در شهرستان ورامین، سبب پذیرفته شدن آن به عنوان طرح استانی شده و به تمام نواحی استان تهران ابلاغ شد و از این پس شاهد اجرای این طرح در سراسر استان تهران هستیم.

وی گفت: از این که خوش حجابان در آینده ای نزدیک، از تخفیف های ویژه در سراسر استان تهران برخوردار می شوند بسیار خوشحال هستم.

با نگاهی گذرا بر ایده و طرح خلاقانه فوق، متوجه می شویم، که راه های فرهنگی متعددی برای تشویق جوانان به حفظ حجاب اسلامی و نیز «امر به معروف» عملی وجود دارد، که در این راه نیازمند حمایت دولت از این طرح های زیبای مردمی و خودجوش هستیم.