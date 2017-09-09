بانوان کاراته کا لرستانی ۹ مدال در مسابقات جام غدیر کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین دوره مسابقات قهرمانی کشور بانوان سبک «بودوکای دو» کاراته، با عنوان جام غدیر، تیم استان لرستان با کسب ۴ مدال طلا و ۵ مدال نقره مقام چهارم کشوری را از آن خود کرد.

در این دوره از مسابقات که با حضور بیش از ۱۵۰ شرکت کننده در بخش کومیته انفرادی به میزبانی استان تهران در مجموعه ورزشی خانه ورزش، سالن حجاب برگزار شد؛ مریم جعفری، هانیه شیراوند، پرستو حیدری و نگین بیرانوند مدال طلا و آذین ایمانی، معصومه پورمند، فائزه کامکار، مائده جهانی چگنی و ترانه حیدری مدال نقره را کسب کردند.

مریم جعفری، سمیه نصیریان، فاطمه سهرابی و فرزانه قوامی داوران لرستانی شرکت کننده در این مسابقات بودند.

سمیه نصیریان به عنوان مربی و نسیم کیوان نیا و زهرا گوشه ای به عنوان سرپرستان، تیم لرستان را همراهی می کردند.

بر اساس این گزارش، در این دوره از مسابقات که به مناسبت عید سعید غدیر خم برگزار شد؛ تیم های تهران، اصفهان و آذریایجان شرقی به ترتیب مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.