مرکل: طرح دیپلماتیک حل بحران کره شمالی بر مبنای برجام تهیه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، «آنگلا مرکل: صدراعظم آلمان طی مصاحبه ای با روزنامه «فرانکفورتر آلگماینه» از آمادگی آلمان برای حضور در مذاکرات احتمالی قدرت های جهان با کره شمالی خبر داد.

وی در این مصاحبه که قرار است متن کامل آن روز یکشنبه منتشر شود مدل مذاکرات هسته ای ایران را نمونه مناسبی برای بحران کره شمالی دانست.

به گفته مرکل مذاکرات هسته ای که منجر به امضای برجام بین ایران و اعضای ۱+۵ شد، دوره ای طولانی اما مهم از دیپلماسی بود.

صدراعظم آلمان افزود: این مدل می تواند برای پایان دادن به بحران کره شمالی مورد استفاده قرار گیرد، مدلی که در آن اروپا و به ویژه آلمان باید برای عملی کردن آن دست به کار شوند.