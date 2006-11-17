جریان صدر از تصمیم نوری المالکی برای ترمیم کابینه عراق حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری العالم،"فلاح شنشل" گفت : تغییر در دولت عراق اقدام خوبی است و باید همگی در این تغییر سهیم باشیم و از اشتباهات گذشته خود استفاده کنیم و به نخست وزیر برای انتخاب وزیران براساس پاکی و شایستگی فرصت کافی بدهیم.



وی تروریسم و فساد اداری را دو روی یک سکه درجامعه عراق دانست و افزود: حزب بعث فاشیستی به نهادهای کشور نفوذ کرده است و افسران اطلاعاتی سابق و مسئولان اداری وابسته به این حزب به طور صحیح ریشه کن نشده اند.



شنشل اظهار داشت : از این رو باید عملیات پاکسازی نهادهای کشور را از فاسدان و کسانی که خواهان ساخت کشور قانون و هماهنگی با فرایند سیاسی نیستند؛ به طور گسترده اجرا کرد وهمه طرفهایی که در فرایند سیاسی مشارکت دارند باید برای ساخت کشور قانون و حمایت از مردم عراق متحد و یکپارچه شوند.



عضو پارلمان عراق بر اهمیت اجرای میثاق مکه تاکید کرد و گفت : همه طرفهایی که در روند سیاسی مشارکت دارند و احزاب و جناح ها باید به طور جدی در فعال سازی میثاق مکه و تدوین سازوکاری برای اجرای نکات مهمی که دراین میثاق درخواست شده است، سهیم باشند.



وی علت اصلی نا امنی درعراق را حضور نیروهای اشغالگر واقدامات غیرانسانی وجنایتکارانه آنها علیه مردم عراق وهمچنین دخالت آنها در امور دولت دانست و افزود : مجلس نمایندگان دراین زمینه نقش برجسته ای دارد و ما دوماه گذشته طرحی به ریاست مجلس ارائه کرده و خواستار پایان دادن به حضور نیروهای اشغالگر درعراق شده ایم و این مسئله باید از ماموریت های مجلس باشد ، زیرا این نهاد مسئول وضع قوانین است و ما منتظر فعال سازی این قانون هستیم.

کد مطلب 408244