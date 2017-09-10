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۱۹ شهریور ۱۳۹۶، ۵:۵۲

هشدار ترکیه به اتباع خود در مورد سفر به آلمان

هشدار ترکیه به اتباع خود در مورد سفر به آلمان

وزارت خارجه ترکیه به شهروندان این کشور هشدار داد در آلمان مراقب حملات گروه های تندرو و نژادپرست باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت خارجه ترکیه با انتشار بیانیه ای به شهروندان این کشور که قصد سفر به آلمان را دارند هشدار داد در مقابل حملات احتمالی گروه های نژادپرست و افراطی مراقب باشند.

وزارت امور خارجه ترکیه با اشاره به این که سیاستمداران آلمانی دشمنی با ترکیه و ممانعت از پیوستن به اتحادیه اروپا را به عنوان پایه سیاسی تبلیغات انتخاباتی خود انتخاب کرده اند، اعلام کرد: جو سیاسی موجود در آلمان به سمت راست افراطی و حتی نژادپرستی متمایل شده و بر شدت آن نیز هر روز افزوده می شود.

در این بیانیه همچنین در مورد انفعال مقام های آلمانی در خصوص اظهارات نژادپرستانه یکی از نامزدهای صدراعظمی آلمان کشور ابراز نگرانی شده است.

بر این اساس در شهرهای مختلف آلمان محلات متعلق به شهروندان خارجی از جمله ترک ها به دلایل نامعلومی طعمه حریق می شوند و یا حوادث منجر به مرگ خارجی ها رخ می دهد که بخشی از این وقایع از طرف گروه های نژادپرست صورت می گیرد، اما مقامات آلمانی برخورد و پاسخ مناسبی به این قبیل حوادث نشان نمی دهند.

کد مطلب 4082444

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